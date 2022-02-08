«Пакет.НЕТ» от Приорбанка — сервис, с которым можно не платить за обслуживание

Источник материала: ProBusiness





Изменения в налоговом законодательстве в очередной раз подтолкнули бизнес Беларуси к тому, чтобы задуматься об экономии и оптимизации расходов. Один из наиболее очевидных способов — снижение стоимости банковского обслуживания. Идеальный вариант — вообще не платить за него. Но разве это возможно?

На белорусском рынке банковских услуг есть целый ряд предложений для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса с нулем в графе «Стоимость банковского обслуживания». Но во всех случаях эти пакеты ограничены во времени — пользоваться ими можно 3, максимум 6 месяцев. После чего придется уже вносить ежемесячную плату.

И все-таки постоянное бесплатное обслуживание реально. Такой уникальный сервис предлагает Приорбанк. «Пакет.Нет» — еще одно решение банка по поддержке бизнеса в текущей ситуации наряду с другими инициативами. Специальный сервис выведен за список традиционных пакетов услуг. Клиент платит только один раз за подключение 9,60 BYN и за эту стоимость приобретает доступ ко всему функционалу — бессрочно и без обязательных ежемесячных платежей.

«Пакет.НЕТ» — это оптимальный набор услуг, включающий открытие и ведение одного текущего счета в белорусских рублях с выпуском корпоративной карточки Visa Business на 3 года, а также доступ в Интернет-банк и мобильный банк для бизнеса.





Пользуясь сервисом, можно оплачивать налоги, вносить выручку 24/7 через ПСТ Приорбанка, переводить личный доход, а также осуществлять платежи своим контрагентам.

Дополнительно у клиента есть круглосуточный доступ к средствам на корпоративной карте с ее автоматическим пополнением при поступлении денег. Также в рамках программ лояльности предоставляются скидки и привилегии от платежных систем, медицинская и юридическая поддержка по всему миру.

При этом, если ваш бизнес трансформируется и растет, увеличивается выручка, количество платежей, возникает необходимость обратиться за помощью к менеджеру, то вы всегда можете подключить один из трех пакетов услуг, выбрав для себя удобный формат взаимодействия с банком. Кстати, при выполнении определенных критериев, в этом случае также обслуживание будет бесплатным без ежемесячных комиссий.