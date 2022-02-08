Сотрудница дома-интерната в Гомельском районе присвоила деньги постояльцев

Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельского района возбудила уголовное дело в отношении 36-летней сотрудницы Терюхского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В прокуратуру обратился директор дома-интерната. Во время проверки выяснилось, что специалист по социальной работе с декабря 2019 года по ноябрь 2021-го присвоила более Br7,4 тыс., лежавших на счетах постояльцев. По словам женщины, деньги она снимала по доверенности. Однако документальный отчет не представляла и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Действия работницы квалифицированы по ч.3 ст.211 (присвоение денег) УК.-0-