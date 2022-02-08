﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сотрудница дома-интерната в Гомельском районе присвоила деньги постояльцев

08.02.2022 09:11 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельского района возбудила уголовное дело в отношении 36-летней сотрудницы Терюхского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В прокуратуру обратился директор дома-интерната. Во время проверки выяснилось, что специалист по социальной работе с декабря 2019 года по ноябрь 2021-го присвоила более Br7,4 тыс., лежавших на счетах постояльцев. По словам женщины, деньги она снимала по доверенности. Однако документальный отчет не представляла и распоряжалась ими по своему усмотрению.

Действия работницы квалифицированы по ч.3 ст.211 (присвоение денег) УК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прокуратуру обратился директор дома-интерната. Во время проверки выяснилось, что специалист по социальной работе с декабря 2019 года по ноябрь 2021-го присвоила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Работники МЧС спасли пенсионерку при пожаре в подвале дома в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by