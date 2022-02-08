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Лукашенко в интервью Соловьёву: для Украины столкновение с Россией – безумие

08.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Война не нужна никому, кроме западных кураторов Киева. Об этом не раз заявлял Александр Лукашенко и еще раз повторил свою мысль в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву.

Его полная версия накануне стала доступной в интернете. Минск и Москва работают в тесной связке по украинской проблематике.

Президент не верит в перспективу развязывания Западом войны в Европе. Александр Лукашенко убежден, что кое-кто заинтересован, чтобы славяне воевали друг с другом. И если уж перед президентом ставят вопрос ребром – он отвечает.

По мнению Президента, как только с подачи Запада возникла угроза реального конфликта, украинские власти, образно говоря, пошли на попятную.

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Теги: Минск
 
 
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Война не нужна никому, кроме западных кураторов Киева. Об этом не раз заявлял Александр Лукашенко и еще раз повторил свою мысль в интервью российскому журналисту...
 
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