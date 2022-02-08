Объемы поставок оружия в Украину превысили тысячу тонн

Источник материала: ОНТ

Продолжают пополнять арсеналы и наши южные соседи. Запад устрашает мировую общественность вторжением России в Украину, попутно накачивая ее оружием.

Полтора миллиарда долларов выделено на так называемую политическую и экономическую поддержку, рапортует украинский МИД. А объемы переброшенного оружия превысили тысячу тонн, и в ближайшие дни будут обсуждаться дальнейшие поставки.

Тем временем, в Польшу, на границу с Украиной, продолжают прибывать натовские войска с боевым опытом.

Нагнетает ситуацию и прозападная пресса – звучат высказывания о том, что Россия якобы мобилизовала 70% сил, необходимых для вторжения в Украину.

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