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«Роскосмос» показал человекоподобного робота для работы в открытом космосе. Он будет копировать движения оператора в режиме аватара
Источник материала: ОНТ
«Роскосмос» показал прототип робота «Теледроид», который будет работать в открытом космосе. Об этом
Сообщается, что устройство нового поколения «Теледроид» будет работать в режиме аватара, повторяя движения оператора. Человек в специальном костюме будет управлять роботом из Центра управления полетами или с МКС. «Теледроид» также сможет взять на себя рутинные операции, работая в автоматическом режиме.
Фото: «Роскосмос»
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«Роскосмос» показал человекоподобного робота для работы в открытом космосе. Он будет копировать движения оператора в режиме аватара
«Роскосмос» показал прототип робота «Теледроид», который будет работать в открытом космосе. Об этом информирует сайт российской госкорпорации. Сообщается, что...
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