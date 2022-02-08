Польша вооружается в киберпространстве

Источник материала: ОНТ

Высказывания о так называемой «угрозе с востока» по-прежнему звучат в Польше. И наши западные соседи под этим предлогом вооружаются уже и в цифровом пространстве. Варшава создает специальные кибервойска.

Они займутся не только разведкой, но и проведением наступательных операций – таких, как взлом и нарушение работы информационных сетей противника.

Кого власти Польши считают противником – не секрет. Еще два года назад Польша и еще пять стран Евросоюза (Литва, Эстония, Хорватия, Нидерланды и Румыния) создали совместные наднациональные киберсилы для противодействия России.

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