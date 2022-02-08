﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Польша вооружается в киберпространстве

08.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Польша вооружается в киберпространстве

Высказывания о так называемой «угрозе с востока» по-прежнему звучат в Польше. И наши западные соседи под этим предлогом вооружаются уже и в цифровом пространстве. Варшава создает специальные кибервойска.

Они займутся не только разведкой, но и проведением наступательных операций – таких, как взлом и нарушение работы информационных сетей противника.

Кого власти Польши считают противником – не секрет. Еще два года назад Польша и еще пять стран Евросоюза (Литва, Эстония, Хорватия, Нидерланды и Румыния) создали совместные наднациональные киберсилы для противодействия России.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высказывания о так называемой «угрозе с востока» по-прежнему звучат в Польше. И наши западные соседи под этим предлогом вооружаются уже и в цифровом пространстве....
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудница дома-интерната в Гомельском районе присвоила деньги постояльцев
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by