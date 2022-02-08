«Союзная решимость-2022»: завершается подготовка к основной фазе учения

Источник материала: ОНТ

Подготовка к основной фазе военного учения «Союзная решимость» выходит на завершающий этап. Сейчас все боевые системы и службы обеспечения проходят проверку сил реагирования.

Экипажи изучают маршруты вылетов и отрабатывают взаимодействие с группой руководства полетами. Российские истребители выполнили патрулирование белорусской границы.

Крылатые машины поднялись на высоту около восьми тысяч метров на скорости около 750 километров в час. Немало работы и у подразделений тыла. Размещение личного состава, заправка топливом, организация питания – все в условиях выполнения реальных боевых задач.

Военные обмениваются опытом и делятся наработками для повышения уровня взаимодействия. Напомним, активная фаза учения «Союзная решимость-2022» начнется 10 февраля.

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