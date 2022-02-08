|
В Минске в канале Слепянской водной системы утонул мужчина
Источник материала: БелТА
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в канале Слепянской водной системы утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"7 февраля в 6.33 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в канале Слепянской водной системы по ул.Карбышева", - рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин 1952 года рождения, пенсионер.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин 1952 года рождения, пенсионер.
|
Архив (Разное)