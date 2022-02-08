Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"7 февраля в 9.32 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Смолевичи Минской области по ул. Краснозвездной. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1954 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются. -0-