|
В Смолевичах при пожаре погиб мужчина
Источник материала: БелТА
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"7 февраля в 9.32 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Смолевичи Минской области по ул. Краснозвездной. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1954 года рождения, пенсионер", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются. -0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причины пожара и гибели устанавливаются.
|
Архив (Разное)