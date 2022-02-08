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Мужчина утонул в питьевом колодце в Пуховичском районе

08.02.2022 09:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе в питьевом колодце утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"7 февраля в 14.47 спасателям поступило сообщение о необходимости оказать помощь мужчине, который находился в питьевом колодце (глубина 4 м) на территории частного домовладения в деревне Дайнова", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС извлечен из колодца утонувший гражданин 1990 года рождения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"7 февраля в 14.47 спасателям поступило сообщение о необходимости оказать помощь мужчине, который находился в питьевом колодце (глубина 4 м) на территории частного...
 
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