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Мужчина утонул в питьевом колодце в Пуховичском районе
Источник материала: БелТА
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе в питьевом колодце утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"7 февраля в 14.47 спасателям поступило сообщение о необходимости оказать помощь мужчине, который находился в питьевом колодце (глубина 4 м) на территории частного домовладения в деревне Дайнова", - рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС извлечен из колодца утонувший гражданин 1990 года рождения.-0-
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"7 февраля в 14.47 спасателям поступило сообщение о необходимости оказать помощь мужчине, который находился в питьевом колодце (глубина 4 м) на территории частного...
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