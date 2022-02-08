В общежитии в Несвижском районе загорелся детский электромобиль

Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарная сигнализация обнаружила пожар в общежитии в Несвижском районе: загорелась детская игрушка. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"7 февраля в 16.58 спасателям поступило сообщение об обнаружении задымления и сработке автоматической пожарной сигнализации в здании общежития УП "Несвижское ЖКХ" в городском поселке Городея", - рассказали в МЧС.

К месту вызова выбыли спасатели. "Подъезжая к месту, мы увидели дым из подъезда и окна на лестничной клетке на первом этаже. Приступив к разведке в составе звена газодымозащитников, мы обнаружили задымление в подсобном помещении на первом этаже: произошло загорание детских игрушек на площади 0,5 кв.м. С помощью двух порошковых огнетушителей загорание было ликвидировало. Эвакуация жильцов не потребовалась, так как люди покинули здание самостоятельно, услышав сработку пожарной сигнализации", - уточнили спасатели.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (к/з электропроводки в детском электрическом автомобиле).-0-