Интернет-мошенник из Ивацевичей прокололся на фишинге в Казахстане

Источник материала: БелТА

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по противодействию киберпреступности установили причастность 17-летнего жителя Ивацевичей к фишингу на территории Казахстана, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Молодой человек действовал по распространенной среди интернет-мошенников схеме. На торговых онлайн-площадках он искал объявления о продаже имущества, связывался с продавцом через мессенджер и идентифицировал себя как житель одного из регионов Казахстана. Лжепокупатель отправлял фишинговую ссылку с ложными сведениями о том, что в адрес продавца поступают денежные средства и необходимы данные банковской карты для их зачисления. Доверчивые граждане вводили нужную фигуранту информацию, и с их счетов списывались деньги.

Одним из таких потерпевших стал 26-летний житель города Акай. Он ввел данные своей карты и вместо зачисления средств увидел сообщение об их списании - с банковского счета потерпевшего было списано 25 тыс. тенге (в эквиваленте Br147).

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. В рамках международного сотрудничества проводятся проверочные мероприятия по другим фактам его противоправной деятельности.-0-