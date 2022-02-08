Школьница из Жабинки и ее минский приятель делали закладки с мефедроном

Источник материала: БелТА

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела о незаконном обороте психотропов в крупном размере. Под стражей находятся минчанин и жительница Жабинки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Романа Зармаева.

Молодые люди работали на магазин, который продавал в даркнете наркотики. Закладчики по указанию куратора забирали крупные партии психотропов, фасовали их на разовые дозы, а потом делали закладки. 22-летний парень и 17-летняя девушка спрятали в тайники не менее 450 доз с наркотиком, вес которого был более 65 г. Во время личных обысков у фигурантов изъяли свертки с мефедроном и мобильные устройства, где хранились фото с координатами тайников и снимки, на которых молодые люди употребляли наркотики. Во время допросов они рассказали следователям, что решили пойти в наркобизнес для заработка легких денег.

Парень нигде не работал. Девушка училась в 11-м классе школы и состояла на учете у врача-нарколога. К уголовной ответственности они ранее не привлекались. На основании собранных доказательств молодым людям предъявлено обвинение по ч.4 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка психотропов, совершенные организованной группой, в крупном размере) УК. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В Брестской области в прошлом году зафиксирован рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропов. "Если в 2020 году было возбуждено 317 уголовных дел по ст. 328 УК, то в 2021-м - 410. Среди обвиняемых двое несовершеннолетних, 8 женщин и 122 мужчины. Многим из этих людей от 20 до 30 лет", - обратил внимание Роман Зармаев. Он добавил, что в прошлом году в Брестской области были летальные случаи от передозировки наркотиками. Возбуждено 10 уголовных дел по фактам смерти 11 человек.-0-