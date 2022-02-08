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В Гомеле при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина
Источник материала: БелТА
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сегодня в 2.39 спасателям поступило сообщение о пожаре на лестничной площадке третьего этажа пятиэтажного жилого дома в Гомеле по ул.3-й Авиационной, 15А. На пожаре обнаружен погибший гражданин 1964 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
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"Сегодня в 2.39 спасателям поступило сообщение о пожаре на лестничной площадке третьего этажа пятиэтажного жилого дома в Гомеле по ул.3-й Авиационной, 15А. На пожаре...
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