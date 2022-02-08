Мужчина утонул в озере в Круглянском районе

Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Круглянском районе в озере утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 7 февраля в 10.17 поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере в агрогородке Ракушево.

Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин 1943 года рождения, пенсионер.-0-