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Мужчина утонул в озере в Круглянском районе
Источник материала: БелТА
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Круглянском районе в озере утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Спасателям 7 февраля в 10.17 поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере в агрогородке Ракушево.
Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин 1943 года рождения, пенсионер.-0-
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Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин 1943 года рождения, пенсионер.
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