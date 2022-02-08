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Мужчина утонул в озере в Круглянском районе

08.02.2022 10:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Круглянском районе в озере утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 7 февраля в 10.17 поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере в агрогородке Ракушево.

Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин 1943 года рождения, пенсионер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин 1943 года рождения, пенсионер.
 
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