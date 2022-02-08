Лукашенко прокомментировал предложение ввести «заочное» производство по уголовным делам в отношении «беглых»

Источник материала: ОНТ

«Заочное» производство по уголовным делам в отношении находящихся за рубежом обвиняемых предлагается ввести в уголовный процесс в нашей стране. Об этом 8 февраля на заседании Совета безопасности Беларуси заявил Президент Александр Лукашенко. Слова Главы государства передает БЕЛТА.

По словам Президента, такие подходы уже давно практикуют во многих странах, в том числе европейских.

Фото: БЕЛТА

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