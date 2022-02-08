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Лукашенко прокомментировал предложение ввести «заочное» производство по уголовным делам в отношении «беглых»
Источник материала: ОНТ
«Заочное» производство по уголовным делам в отношении находящихся за рубежом обвиняемых предлагается ввести в уголовный процесс в нашей стране. Об этом 8 февраля на заседании Совета безопасности Беларуси заявил Президент Александр Лукашенко. Слова Главы государства
По словам Президента, такие подходы уже давно практикуют во многих странах, в том числе европейских.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко прокомментировал предложение ввести «заочное» производство по уголовным делам в отношении «беглых»
«Заочное» производство по уголовным делам в отношении находящихся за рубежом обвиняемых предлагается ввести в уголовный процесс в нашей стране. Об этом 8 февраля...
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