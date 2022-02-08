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Лукашенко: Западу заранее не нравится предстоящий выбор народа на референдуме по Конституции
Источник материала: ОНТ
Западу заранее не нравится предстоящий выбор белорусского народа на референдуме по Конституции. Об этом 8 февраля на заседании Совета безопасности Беларуси заявил Президент Александр Лукашенко. Слова Главы государства
Белорусский лидер напомнил, что всегда на Западе референдумы и выборы в Беларуси не воспринимались еще до их проведения.
Фото: БЕЛТА
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Западу заранее не нравится предстоящий выбор белорусского народа на референдуме по Конституции. Об этом 8 февраля на заседании Совета безопасности Беларуси...
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