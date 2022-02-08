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12-летняя девочка скатилась со снежной горки, впала в кому и умерла

08.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

12-летняя девочка скатилась со снежной горки, впала в кому и умерла

12-летняя школьница на Чукотке скатилась с необорудованной снежной горки и умерла, пишет региональный сайт прокуратуры.

Девочка 7 февраля скатилась со склона сопки в районе многоквартирных домов и получила черепно-мозговую травму. Ее доставили в больницу в 16:50. Там она впала в кому и к вечеру умерла.

Прокуратура Чукотки по факту начала расследование, проводится поиск и опрос очевидцев.

Фото: Pixabay

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12-летняя школьница на Чукотке скатилась с необорудованной снежной горки и умерла, пишет региональный сайт прокуратуры. Девочка 7 февраля скатилась со склона...
 
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