12-летняя девочка скатилась со снежной горки, впала в кому и умерла

Источник материала: ОНТ

12-летняя школьница на Чукотке скатилась с необорудованной снежной горки и умерла, пишет региональный сайт прокуратуры.

Девочка 7 февраля скатилась со склона сопки в районе многоквартирных домов и получила черепно-мозговую травму. Ее доставили в больницу в 16:50. Там она впала в кому и к вечеру умерла.

Прокуратура Чукотки по факту начала расследование, проводится поиск и опрос очевидцев.

Фото: Pixabay

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