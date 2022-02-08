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Брюс Уиллис получил собственную категорию на «Золотой малине» – «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года»
Источник материала: ОНТ
В 2022 году в рамках премии «Золотая малина»
В прошлом году в прокат вышли восемь картин с участием Уиллиса: «Тупик», «Выжить в игре», «Преступный квест», «Американская осада», «Звездный рубеж», «Полночь на злаковом поле», «Крепость», «За гранью жизни». Все фильмы были номинированы на «Золотую малину».
Лауреаты премии «Золотая малина» будут названы 26 марта – в ночь перед объявлением победителей премии «Оскар».
«Золотая малина» – антинаграда, которая отмечает худшие фильм, актерские работы, режиссуру, сценарий и кинопесню.
Фото: Pixabay
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Брюс Уиллис получил собственную категорию на «Золотой малине» – «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года»
В 2022 году в рамках премии «Золотая малина» была выделена именная категория актера Брюса Уиллиса – «Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года». В...
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