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Брюс Уиллис получил собственную категорию на «Золотой малине» – «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года»

08.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Брюс Уиллис получил собственную категорию на «Золотой малине» – «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года»

В 2022 году в рамках премии «Золотая малина» была выделена именная категория актера Брюса Уиллиса – «Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года». 

В прошлом году в прокат вышли восемь картин с участием Уиллиса: «Тупик», «Выжить в игре», «Преступный квест», «Американская осада», «Звездный рубеж», «Полночь на злаковом поле», «Крепость», «За гранью жизни». Все фильмы были номинированы на «Золотую малину».

Лауреаты премии «Золотая малина» будут названы 26 марта – в ночь перед объявлением победителей премии «Оскар».

«Золотая малина» – антинаграда, которая отмечает худшие фильм, актерские работы, режиссуру, сценарий и кинопесню.

Фото: Pixabay

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В 2022 году в рамках премии «Золотая малина» была выделена именная категория актера Брюса Уиллиса – «Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года».  В...
 
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