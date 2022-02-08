Роза Сябитова рассказала, почему современные девушки реже выходят замуж

Источник материала: ОНТ

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова раскрыла причины снижения браков. Об этом она написала в своем Instagram .

По ее наблюдениям, начиная с 2010-х количество браков намного снизилось и при этом увеличилось количество разводов, в том числе ранних.

Сябитова предположила, что это связано с обретением самостоятельности и финансовой независимости девушек. Все больше женщин стали получать высшее образование и добиваться успехов в карьере.

Второй причиной телеведущая назвала надежду девушек на репродуктивную медицину и веру в то, что первого ребенка можно родить и после 40. Сябитова отметила, что девушки все чаще на первое место ставят карьеру и надеются построить семью и родить ребенка после 35 лет.

Фото: instagram.com/syabitova_roza





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