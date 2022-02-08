Мать убила трехлетнюю дочь «по приказу» Губки Боба

Источник материала: ОНТ

В США женщина-наркоманка убила своего трехлетнего ребенка. Мать объяснила поступок приказом персонажа мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны». Об этом рассказывает New York Post.

22-летняя Юстина Джонсон несколько раз ударила свою дочь ножом. Американка убрала тело малышки в мусорный мешок и выбросила его на улицу.

Источник сообщает, что Джонсон до убийства дочери пыталась покончить с собой. У женщины были галлюцинации на фоне героиновой ломки – Юстина не принимала наркотики несколько недель. У американки также были серьезные проблемы со сном.

Юстине Джонсон были предъявлены обвинения в убийстве и жестоком обращении с детьми. Американка была заключена под стражу.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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