Какие двери будут в моде в 2022-м году?

Источник материала: ОНТ

Мода на межкомнатные двери существует и меняется она вслед за модой на оформление жилых интерьеров. И это логично, ведь подбирают двери под отделку стен и полов. К счастью, мода мало влияет на стоимость дверей, хотя на модели из коллекций прошлых лет иногда можно получить скидку.

Белые двери — долгосрочный тренд

Белая межкомнатная дверь считается универсальным решением. В белом цвете выполнятся двери классического и неоклассического стиля, прованс и хайтек; он прекрасно сочетается с белым матовым или витражным стеклом. У Belwooddoors коллекция белых дверей насчитывает 100 + моделей. Делая ставку на светлые тона, компания выпускает белорусские межкомнатные двери также в жемчужном, светло-сером, оттенке «Бьянко нобиле». Светлые двери сочетаются практически с любым оттенком мебели, стен, пола, гармонируют с любыми оконными конструкциями, всегда смотрятся эстетично и элегантно.

Если опасаетесь, что на белом будет особенно заметна грязь и в зоне около ручек потребуется частый уход, рекомендуем выбирать двери с покрытием в виде эмали. С нее легко удаляются разные загрязнители. А еще белое полотно хорошо сочетается с любой фурнитурой.

Двери-невидимки

Есть у Belwooddoors решение и для тех, кто хочет двери в цвет стен: двери Smart Invisible Pro из коллекции «невидимок». Это так называемые двери под отделку. На производстве их покрывают полиуретановым грунтом, чтобы после установки дверь можно было декорировать подходящим способом: покрасить, оклеить обоями, отделать декоративной штукатуркой. Модель Smart Invisible Pro имеет усиленную облицовку, прямое и обратное открывание. Поставляется в комплекте с алюминиевым профилем.

Такие двери хорошо смотрятся в комнатах, оформленных в стиле минимализма, модерна, хай-тек и прочих современных стилей. Они просты и практичны, подходят помещениям с неудобной планировкой, где сложно создать целостный дизайн.

Кстати, дверное полотно не обязательно красить в один цвет со стеной. можно наоборот, сделать ее контрастной или нанести на нее рисунок, чтобы, например, отказаться от другого настенного декора. В Belwooddoors готовы покрасить двери в любые другие цвета палитры RAL. Также здесь возможно изготовление нестандартных полотен.

Также отметим, что всегда актуальными остаются дверные полотна классического стиля с расцветкой под натуральное дерево. Классика гармонирует с модными стилями интерьера прованс, ретро, кантри и другими.

Фото: belwooddoors.by

Подписывайтесь на нас в Telegram