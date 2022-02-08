Золотовалютные резервы Беларуси выросли в январе на 99 млн долларов

Источник материала: ОНТ

Золотовалютные резервы Беларуси ощутимо выросли с начала года. Прибавка за январь составила почти 99 миллионов в долларовом эквиваленте, сообщили в Нацбанке.

Международные резервы выросли за счет поступления валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин.

Также регулятор активно покупал валюту на фондовой бирже. При этом в январе правительство погасило внешние и внутренние долги на сумму порядка 360 миллионов долларов.

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