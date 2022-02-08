Мужчина утонул в канале Слепянской водной системы

Источник материала: ОНТ

Накануне в столичном канале Слепянской водной системы нашли труп мужчины, сообщили в МЧС.

Сообщение спасателям поступило 7 февраля в 6:30 утра. Сотрудники МЧС прибыли на место и извлекли из воды труп пенсионера 1952-го года рождения.

Как долго мужчина пробыл в воде и как он там оказался, пока неизвестно.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: БЕЛТА

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