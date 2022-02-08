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Мужчина утонул в канале Слепянской водной системы
Источник материала: ОНТ
Накануне в столичном канале Слепянской водной системы нашли труп мужчины,
Сообщение спасателям поступило 7 февраля в 6:30 утра. Сотрудники МЧС прибыли на место и извлекли из воды труп пенсионера 1952-го года рождения.
Как долго мужчина пробыл в воде и как он там оказался, пока неизвестно.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: БЕЛТА
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Накануне в столичном канале Слепянской водной системы нашли труп мужчины, сообщили в МЧС. Сообщение спасателям поступило 7 февраля в 6:30 утра. Сотрудники МЧС...
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