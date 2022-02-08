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В Великобритании с апреля цена на электричество увеличится на 54%
Источник материала: ОНТ
Это сопровождается рекордной инфляцией за последние 30 лет. Более 20 миллионов британских семей столкнутся с небывалым увеличением счетов за электроэнергию.
Это следствие прошлогоднего скачка цен на газ в Европе, что привело к массовому банкротству поставщиков. Прекратили деятельность или перешли под внешнее управление более более 20 энергетических компаний.
Ситуацию усугубляет инфляция – в декабре она составила в годовом выражении почти 5,5%.
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Это сопровождается рекордной инфляцией за последние 30 лет. Более 20 миллионов британских семей столкнутся с небывалым увеличением счетов за электроэнергию. Это...
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