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Дети в Беларуси смогут пойти в школу с 5 лет

08.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дети в Беларуси смогут пойти в школу с 5 лет

В новой редакции Кодекса об образовании появилось право зачислять 5-летних детей в первый класс. Об этом рассказала директор Национального института образования кандидат педагогических наук Валентина Гинчук телеканалу СТВ.

5-летние дети смогут быть зачислены в первый класс при условии того, что ребенку в течение календарного года должно будет исполниться 6 лет.

При этом специалист отметила, что прежде, чем отправить ребенка в школу, родители должны хорошо подумать о том, готовил ли к этому ребенок.

Валентина Гинчук также напомнила, что ребенок должен «созреть» к школе и эмоционально, и социально, и интеллектуально. 

Фото: БЕЛТА


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В новой редакции Кодекса об образовании появилось право зачислять 5-летних детей в первый класс. Об этом рассказала директор Национального института образования...
 
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