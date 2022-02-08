Дети в Беларуси смогут пойти в школу с 5 лет

Источник материала: ОНТ

В новой редакции Кодекса об образовании появилось право зачислять 5-летних детей в первый класс. Об этом рассказала директор Национального института образования кандидат педагогических наук Валентина Гинчук телеканалу СТВ.

5-летние дети смогут быть зачислены в первый класс при условии того, что ребенку в течение календарного года должно будет исполниться 6 лет.

При этом специалист отметила, что прежде, чем отправить ребенка в школу, родители должны хорошо подумать о том, готовил ли к этому ребенок.

Валентина Гинчук также напомнила, что ребенок должен «созреть» к школе и эмоционально, и социально, и интеллектуально.

Фото: БЕЛТА





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