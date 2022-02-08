«Акция 1+1 чуть не поставила нас на колени». Как малый бизнес развивает общепит в городе-спутнике Минска

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский

Фаниполь — ближайший город-спутник Минска с населением в 17,7 тысячи человек. Со стороны это место кажется типичным спальным районом Минска, где люди проводят минимум свободного времени. Тем не менее, за последние 5 лет здесь появилось больше 10 кафе, пиццерий и других точек с едой и напитками. Зачем предприниматели открывают здесь бизнес и какой видят потенциал? Читайте в материале «Про бизнес».

«Гости во многом рассматривали нас как магазин с хорошей выпечкой»

В центре города находится одно из первых современных кафе Фаниполя. Сейчас это Fresco — место, где предлагают пиццы, европейскую кухню, десерты и кофе. Но жители помнят его и под другим именем — Come a lot. В бытность первого названия это была кофейня-кондитерская с привозной выпечкой и без кухни. Но, как признается один из совладельцев кафе Игорь Метлушко, доработать ту концепцию до конца так и не удалось.



Игорь Метлушко. Фото Павла Садовского

Игорь — местный житель. Он долго занимался оптовой торговлей и производством мебели, а еще запускал проекты в сфере гостеприимства в других городах:

— Мы с партнером открыли кофейни по франшизе «Кофе Саунд»: сначала в Бобруйске (я жил там около 10 лет), потом в Жлобине, — рассказывает предприниматель. — Заведения проработали довольно успешно, но я бы не назвал это бизнесом. Чтобы говорить о каком-то серьезном развитии, нужно запустить хотя бы 5 кофеен. Для этого требуются инвестиции, у нас их тогда не было. Поэтому через какое-то время мы продали заведения.

Игорь запускал кофе-поинт в ТЦ «Камелот» в Минске. Фактически они въезжали в новый торговый центр с расчетом, что вскоре верхние этажи здания заполонят офисы и появится искусственный трафик. Но так не случилось, поэтому в итоге точку пришлось закрыть. В 2017 году появилась идея с открытием кафе в Фаниполе:

— Лезть в Минск я больше не хотел, — говорит совладелец Fresco. — Да, большой город дает большие возможности. Но он также создает определенные риски, которые нужно перекрывать дополнительными инвестициями.

В Фаниполе фактически пустая ниша: здесь не было мест, где можно отдохнуть и перекусить.

Игорь не стал экспериментировать и пошел по уже знакомому сценарию: открыл кофейню и назвал ее так же, как кофе-поинт в Минске — Come a lot. Концепция заведения была такая: уютное место с привозной выпечкой, десертами, кофе и напитками как навынос, так и в зале. В перспективе — собственное производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Общая посадка в зале — чуть меньше 30 человек. Заведение заработало весной 2018 года.



Фото Павла Садовского

— Первые несколько месяцев был «вау-эффект», когда к нам приходило много людей почти каждый день, — вспоминает совладелец кафе. — Но уже тогда было понятно, что на привозных тортиках и напитках далеко не уедешь. Клиенты во многом рассматривали нас, как магазин с хорошей выпечкой. То есть их нечем было зацепить.

Самым неприятным в той ситуации было то, что нам, как оказалось, не хватало опыта и знаний для преображения.

Поэтому Игорю пришлось приглашать эксперта на аудит: специалист указала на ошибки и недочеты. На их исправление опять-таки нужны были деньги, которых на тот момент не было. Весь 2019 год совладелец дорабатывал концепцию, не закрывая кафе. Первое, что сделали — запустили кухню и разработали небольшое меню:

— Начинали с одной плитки. В процессе создания кухни пришлось докупать оборудование, менять проводку, потому что не хватало мощности электричества. Одна из самых сложных и дорогих доработок — организация приточно-вытяжной вентиляции. На все эти расходы ушло около 10 тысяч долларов. Часть денег изымалась из операционки, а остальное собирали в течение года.



Кафе Fresco. Фото Павла Садовского

Как только в Come a lot появилась кухня, стали расти и спрос, и средний чек (с 5 до 20 рублей). Но к концу первого года работы встал другой вопрос — ребрендинг.

Продолжать выстраивать новую концепцию семейного кафе с европейской кухней вокруг места, которое позиционирует себя как кофейня, было бы неправильно.

Игорь провел ребрендинг, не закрывая кафе: еще вечером это был Come a lot, а утром следующего дня — городское кафе Fresco с новым логотипом, меню и слегка измененным интерьером. В ассортименте появилось много паст, пицц, салатов, а также вино и коктейли:

— Мы изначально сделали ошибку, когда ориентировались на достаточно узкую целевую аудиторию. Так делать нельзя, — говорит Игорь Метлушко. — В маленьком городе важно охватывать интересы большинства людей. У нас, как мне кажется, получилось: сейчас Fresco интересно и семьям с детьми, чтобы поесть пиццу, и молодым людям, которые хотят съесть стейк из лосося под бокал красного полусухого, и пенсионерам как место для встреч под чашечку чая с десертом. А еще — как место для дней рождения и корпоративов на небольшую компанию. Мы предложили альтернативу поездке в Минск на многие случаи жизни.



Фото Павла Садовского

Сложнее всего в Фаниполе, говорит совладелец Fresco, бороться с типичными проявлениями спального района: в заведении сложно рассчитывать на постоянный поток заказов, в будние дни до вечера мало гостей.

Чтобы не терять эффективность, кафе запустило обеденное меню с доставкой. Теперь они кормят работников многих местных предприятий.

Еще один момент связан с близостью к Минску: достаточно получаса езды на любом транспорте, чтобы оказаться в центре Минска с его огромным выбором заведений. Так что приходится конкурировать за внимание потенциальных посетителей.

Со старта заведения собеседник и его партнер оценивают общие вложения в 50 тысяч долларов. Это, говорит Игорь Метлушко, совсем немного для кафе в 100 квадратных метров.

— Учитывая весь наш опыт, я бы не рекомендовал людям без знаний начинать этот бизнес без бюджета в 600−700 долларов на квадратный метр помещения. Также нужна финансовая подушка безопасности для покрытия расходов на аренду и зарплату на несколько месяцев вперед. Причем деньги нужно вкладывать разово. Еще один момент — подбор персонала. Найти людей, которые готовы работать и развиваться в этой сфере вместе с тобой, в маленьком городе очень сложно.



Фото Павла Садовского

Самое главное — спрос в городе будет расти и дальше, поэтому ресурс для развития Fresco, считает Игорь Метлушко, предостаточный:

— Есть много разных форматов заведений, которые могут быть здесь востребованы. Я, к примеру, около года назад запустил еще один проект со стрит-фудом на вынос «Гриль завод», потому что вижу здесь потенциал.

«Запустил мобильное приложение для заказа шаурмы на доставку»

Заведений с посадкой, кроме Fresco, в Фаниполе еще два. А вот мест формата навынос в городе гораздо больше. Одной из последних открывшихся точек стал необычный фудтрак под названием Lavash&Vugli. Он особенный, потому что его владелец Павел Горяев решил удалить подвижную часть и поставить фургон на свайный фундамент. Говорит, что захотел пустить здесь корни еще в год открытия, потому что нашел свою аудиторию и ощутил перспективу на будущее.



Павел Горяев. Фото Павла Садовского

Раньше Павел владел точкой по продаже обуви и одежды. Затем вместе с партнером решил открыть ресторан в Минске, но очень быстро обжегся на особенностях управления проектом с другим человеком. Герой рассказывает об этом опыте немного — лишь говорит, что ему удалось сохранить деньги при выходе из бизнеса:

— После работы в сфере общепита я понял, что это мое, — рассказывает собеседник. — Но снова пробовать что-то в Минске желания не было никакого: зачем лезть на переполненный рынок, где заняты все ниши? А тут друзья посоветовали взглянуть на Фаниполь.

Павел послушал их и побывал в городе-спутнике. Его удивило, насколько это оживленное место: днем на улицах много мам с детьми, по вечерам, после занятий, выходит молодежь. При этом город продолжает застраиваться.

Я бы не назвал Фаниполь «спальником». Потому что в спальных районах люди только ночуют, а здесь же — стараются проводить свободное время.

Изначально предприниматель не знал, с чем он будет открываться. На выбор повлиял случай — его знакомые как раз продавали новый фудтрак:

— Они хотели зарабатывать на их сдаче, но не пошло. Так я выкупил фургончик и полностью его обустроил: взял холодильник, два гриля и фритюр. Вместе с закупкой продуктов и запасом для выплаты аренды места и зарплат у меня ушло около 20 тысяч долларов.



Фудтрак Lavash&Vugli. Фото Павла Садовского

Запустился фудтрак летом 2020 года. В меню — бургеры, шаурма и картошка фри с разными топпингами. Поначалу все шло как надо: у фургона выстраивались очереди, но потом все резко изменилось:

Мы потеряли значительную часть клиентов, потому что резко упало качество продукта. Это моя вина, потому что я перестал контролировать своих сотрудников постоянно.

— Мне пришлось расстаться с несколькими людьми и встать за кухонный стол самому.

Так Павел полностью погрузился в проект, начал дорабатывать рецептуру, вывел из меню бургеры и сосредоточился на шаурме. Чтобы вернуть лояльность клиентов, даже ударился в маркетинг:

— Здесь гораздо легче взаимодействовать с людьми, — перечисляет преимущества города владелец. — Во-первых, отлично работает сарафанное радио. Во-вторых, можно использовать те инструменты, которые никогда не будут работать в Минске. Например, мобильное приложение для приема заказов на доставку и оповещения об акциях и скидках. В Минске человек не будет засорять рабочий стол своего телефона сотнями ярлыков и просто поставит Delivio или «Яндекс.Еду». А здесь ребят, которые готовы запариваться над такими вещами, раз-два — и обчелся.



Фото Павла Садовского

Единственное, что огорчает предпринимателя в городе — это более низкая покупательская способность в сравнении с Минском. Какой-то уникальный и люксовый продукт, например, шаурма с томленной в смокере говядиной, здесь не будет котироваться:

— Поэтому стараемся повышать прибыль за счет объемов. Периодически устраиваем акции: к примеру, возьми 2 большие шаурмы и получи маленькую в подарок. Любая такая акция помогает поддерживать интерес покупателей.

Если будет все хорошо, Павел планирует отбить все свои вложения в следующем году. Затем, говорит он, подумает о масштабировании бизнеса:

— Я вижу, что спрос есть. И он будет расти дальше постоянно, поэтому вторая точка точно не будет здесь лишней.



Фото Павла Садовского

«Акция 1+1 чуть не поставила нас на колени»

На цокольном этаже жилого здания недалеко от «Евроопта» расположились еще одни наши герои. Рита и Александр Прохницкие — супруги, которые, не имея предпринимательского опыта, вложили все деньги в сервис доставки пиццы «Тесто Место». Оба несколько лет подрабатывали в «Пицце Лисицце»: он — пиццмейкером, она — администратором. Пара устала от работы в найм и захотела развивать что-то свое в начале 2019 года.



Рита и Александр Прохницкие. Фото Павла Садовского

В Фаниполе для них был оптимальный вариант по соотношению цена/качество. Правда, признаются владельцы, они делали все наобум и не пытались анализировать рынок и просчитывать перспективы:

— На тот момент здесь уже была пиццерия, — рассказывает Александр. — Мы с Ритой через знакомых узнали владельцев и договорились, что внесем свою долю в проект, чтобы работать с ними.

Через несколько месяцев у моих компаньонов пропали энтузиазм и желание развивать заведение. Вот я и предложил выкупить их доли за 10 тысяч долларов.

— Сумма немаленькая, но я видел перспективы и попросил жену помочь, продолжает Александр. — Вместе мы где-то одолжили, где-то вскрыли заначки, но сумму-таки собрали.

За эти деньги ребята получили аренду помещения, небольшую клиентскую базу, старое оборудование вроде тестомеса, холодильников и столов, а также странички в Instagram и VK. Для запуска им потребовалось собрать документы от санстанции, МЧС и других инстанций, укомплектовать штат и обновить проводку. На все ушло около месяца.



Фото Павла Садовского

— Тяжелее всего было с сотрудниками, — говорит Рита. — Мы предлагаем ставку около 5 рублей в час — вполне неплохие деньги для ребят 19−22 лет при условии, что не нужно каждый день ездить в Минск. Но к открытию доставки нам так и не удалось доукомплектовать штат: несколько месяцев Саша сам затыкал кадровые дыры.

В апреле 2019 года доставка заработала. Первые месяцы у ребят не было большого числа заказов: в будние дни речь шла о 10−15 пиццах в день. Для повышения объемов они пытались проводить акции наподобие тех, что устраивают крупные сети пиццерий в Минске:

— Вводили акцию 1+1, — вспоминает Александр. — И эта затея чуть не поставила нас на колени: число заказов было просто огромным, мы не успевали все готовить в срок. То есть ущерба для проекта было больше пользы. Так мы поняли, что нужно наращивать объемы другими способами.



Фото Павла Садовского

Главная особенность работы в маленьком городе — тебя все знают. Поэтому важно следить за качеством и выстраивать коммуникации с клиентами через все доступные способы:

— Речь не только про соцсети, — объясняет пара. — Банально нужно следить за тем, что о тебе пишут в комментариях и отзывах на других платформах. Отвечать на каждый комментарий и вычленять конструктивную критику из негатива. Поначалу мы пропускали через себя все плохие отзывы, но потом поняли, что это бесполезно. Потому что иногда, например, пишут, что пицца не соленая, хотя по рецептуре мы нигде не добавляем эту приправу дополнительно. То есть это дело вкуса.

Сейчас Рита и Александр нарастили клиентскую базу и объемы.

За 2 года работы они вышли с 10−15 пицц в день до 40 и выше.

Но, несмотря на постоянный рост трафика и небольшое увеличение выручки, они по-прежнему не могут решить несколько проблем:

— Мы до сих пор не наняли столько людей, сколько хотели, — говорит Рита. — Фаниполь беден на кадры. Как только мы разберемся с этой задачей, будем думать о масштабировании.



Фото Павла Садовского

Те 10 тысяч долларов, вложенные в 2019 году, предприниматели отбили за 2,5 года. Сейчас они увеличивают производственные мощности: закупают новую технику и раздумывают над введением обеденного меню. Последнее из приобретений — две конвейерные печи для пиццы стоимостью 20 тысяч рублей — взяли в кредит на несколько лет. Потому что видят, что город, а вместе с ним и его потенциальный ресурс, развиваются.

«В городе не хватает ресторана»

Заведения общественного питания в Фаниполе начали появляться после 2018 года. До этого в городе был лишь 1 ресторан, который по вечерам пятницы и на выходных превращался в ночной клуб. Поэтому появление такого большого количества новых заведений — однозначно плюс для города, считает председатель Фанипольского горисполкома Владимир Кореневич:

— В городе не хватает только ресторана для того, чтобы люди могли отмечать свои мероприятия, не покидая Фаниполь. Мы общались с потенциальными инвесторами на эту тему. Люди побаиваются браться за это дело, потому что в радиусе нескольких километров от Фаниполя находится ресторан «Дедова Корчма», усадьба «Август» и еще несколько приличных заведений.

Не все готовы конкурировать за внимание клиента, когда в 15 километрах есть Минск.

Что касается дальнейшего развития потенциала города, то, согласно генплану, к 2035 году в Фаниполе будет жить около 35 тысяч человек.



Фото Павла Садовского

Население города увеличивается ежегодно. Вскоре, например, появится новый жилой комплекс на 800 квартир, рассчитанных на коммерческую продажу. Однако, когда город подойдет к этой точке, есть риск остановки развития, потому что есть географическое ограничение с одной стороны трассой, а с другой — железной дорогой:

— Но пока мы видим, что спрос на хорошую еду в Фаниполе растет, поэтому неудивительно, что в городе есть более 10 заведений.

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