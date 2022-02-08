Как выбрать криптовалюту в 2022 году

Источник материала: ProBusiness

Криптовалюты давно перестали быть чем-то экзотическим и превратились в один из современных источников дохода. Чтобы вложиться в них, совсем не нужно обладать магическими знаниями или иметь на счету сотни тысяч долларов. Сделать это может каждый, кто готов на небольшой риск. Чтобы этот риск снизить, можно открыть рейтинг дешевых криптовалют , который составили эксперты investonomic.ru.

Какие рейтинги можно найти на investonomic.ru?

Специалисты площадки составили сразу несколько подборок, которые помогут разобраться в текущем состоянии рынка и сделать правильный выбор для вложения:

рейтинг перспективных криптовалют на 2022 год;

подборка 5 видов токенов, которые могут вырасти в ближайшее время;

5 дешевых монет, которые появились недавно;

5 криптовалют, которые быстро набирают популярность прямо сейчас.

На сайте также можно найти экспертное мнение касательно выбора перспективной криптовалюты для вложения. Там можно прочитать о главных критериях, которые отличают перспективные монеты от прочих.

4 ключевых критерия выбора криптовалюты в 2022 году

Вот самые важные моменты, которые нужно учесть при выборе токена:

1. Кто ведет проект?

От команды, которая разработала монету и поддерживает ее, зависит очень многое. Токен станет популярным, только если она знает, что делает. Обязательно проверяйте, кто стоит за криптовалютой — если это люди без опыта или специалисты, которые ранее участвовали в сомнительных проектах, лучше отказаться от этой криптовалюты.

2. В чем цель создания монеты?

Создать новую криптовалюту может практически кто угодно, но выстреливают только те коины, которые созданы для решения конкретной задачи. Если монета призвана улучшить что-то или исправить какую-либо проблему, можно ей доверять. А если она служит очередным клоном биткоина, то может уже скоро исчезнуть из чартов с сотнями других.

3. Какой объем торгов токена?

Перспективные криптовалюты всегда привлекают внимание людей, которые в этом разбираются. Поэтому такие монеты довольно быстро наращивают объем торгов. Узнать этот показатель можно на агрегаторах данных или биржах криптовалют.

4. Использование на биржах

Биржи криптовалют выдвигают жесткие требования к монетам. Поэтому если вы видите, что токен начал использоваться хотя бы на нескольких биржах, это говорит о его растущем рейтинге.

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Правильно выбрав валюту, вы можете быстро приумножить свои вложения. Главное — хорошо изучить эту тему. Сделать это можно, прислушавшись к советам экспертов investonomic.ru. На сайте представлено большое количество обучающих статей на самые разные тематики мира криптовалют. Они будут полезны как начинающим инвесторам, так и тем, кто хочет получить специфические знания, чтобы улучшить свои результаты. Все материалы разбиты по тематикам, поэтому пользователи могут быстро найти то, что их интересует.

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