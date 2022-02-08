АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ В Minsk World! Апартаменты КО ДНЮ ВЛЮБЛЁННЫХ со скидкой до 260 рублей за М2!

Источник материала: Myfin



Апартаменты КО ДНЮ ВЛЮБЛЁННЫХ со скидкой до 260 рублей за М2!

С 8 февраля, в неделю Дня влюблённых, В ГОТОВЫХ ДОМАХ MINSK WORLD скидка по акции на определённые апартаменты составляет ДО 260 РУБ. ЗА М2!

14 февраля — праздник, когда для любимой нужно попытаться «достать звезду с неба» или совершить прекрасный романтический поступок. Во Франции влюблённые отправляются в путешествия, в Армении — проверяют чувства, прыгая через пылающий костёр. В Японии — взбираются на помост и соревнуются в том, кто громче всех признается в любви. В Сербии проходит конкурс на самый долгий поцелуй!

С 8 февраля у вас есть шанс ПОДАРИТЬ ЕЙ ЦЕЛЫЙ МИР!

Влюблённые из дома «Вена» (квартал «Центральная Европа»)



Владимир и Юлия. Счастливая пара из дома «Монако» (квартал «Средиземноморский»)



Алёна уже получила апартаменты от супруга в подарок!

Вам хотелось бы вместе встречать праздники в MinskWorld? Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону или рассказать обо всём лично!

Звоните на короткий номер 7675 (г ородские телефоны +375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465, +375-17-38-81-719)

Или загляните в офисы продаж (ул. Мстиславца,9 и Мстиславца,11, метро «Восток»).

Вы являетесь жителем другого города? Консультанты нашей компании работают в 57 населённых пунктах страны. Они прямо сейчас могут дать исчерпывающие ответы на любые вопросы о жизни в MinskWorld!

Именно здесь лучшими отечественными и зарубежными архитекторами реализована концепция «15-минутный город».



Minsk World – лицо Минска будущего

Это значит, что всё необходимое находится в шаговой доступности. Лучшие годы жизни можно вместе провести там, где возводятся Международный финансовый центр и ТРЦ «Avia Mall». Его название будет напоминать жителям, что именно из этой части Минска более 80-ти лет вылетали самолёты, связывающие Беларусь с другими уголками мира.



МФЦ и ТРЦ «Avia Mall» в лучах заката

В многофункциональном комплексе Minsk World появятся



современные поликлиники

детские сады и школы

стадионы для командных игр

территории воркаута

теннисные корты

прекрасный парк

зоны выгула и дрессуры «четвероногих друзей».



Теннисный корт в одном из кварталов Minsk World

Благоустроенные кварталы соединят велодорожки. Каждый из готовых домов окружает уютная прилегающая территория, через которую нет движения транспорта. Родители могут быть спокойны за безопасность детей.



Детская площадка в квартале «Центральная Европа»



Благоустроенная прилегающая территория в Minsk World

Вы располагаете автомобилем? Здесь строятся 9-этажные паркинги с круглосуточным доступом владельца, охраной и системой видеонаблюдения.



Паркинг на ул. Германовская, 7

Вы любите метро? Рядом 2 станции новой («Зеленолужской») линии. «Ковальская слобода» уже принимает пассажиров. Запуск «Аэродромной» запланирован на 2023 год.



Новые станции Зеленолужской линии Минского метрополитена

Комплекс окружают остановки общественного транспорта, позволяющие добраться в любую точку Минска наземными путями. Транспортные артерии (ул. Аэродромная, Кижеватова, Савицкого, Южная магистраль) дают возможность водителям без проблем приезжать в офис, расположенный в удалённом районе, или уезжать на выходные.



Новостройки и кварталы многофункционального комплекса, где вас ждут европейские апартаменты мечты, носят названия географических объектов.



Квартал «Африка». Minsk World



Квартал «Северная Америка». Minsk World



Квартал «Южная Европа». Minsk World



Дом «Екатеринбург» в квартале «Евразия». Minsk World

Вы можете прямо сейчас, воспользоваться нашим выгодным предложением, и распахнуть перед любимой двери дома «Вена», названного в честь мировой столицы комфорта.



Фасад дома «Вена» в Minsk World

У вас есть возможность стать постоянными жителями романтичной «Ниццы».



Квартал «Средиземноморский»

И провести минуты счастья в домах «Прага» и «Варшава» квартала «Центральная Европа».



Дома «Прага» и «Варшава» (квартал «Центральная Европа»)

Дома Minsk World радуют не только эстетикой фасадов. Каждый имеет эксклюзивное лобби со стойкой консьержа, зоной отдыха для гостей и санитарной комнатой с пеленальным столиком для малышей.



Эксклюзивное лобби дома «Вена»



Так встречает хозяев апартаментов и гостей «Монако»

Вашей возлюбленной понравится не только возможность прямо сейчас получить ключи от уже готового – престижного и комфортного! – жилья в многофункциональном комплексе, где стоимость м2 растёт день ото дня, но и обустроить интерьер так, как это давно хотели сделать вместе вы. В домах Minsk World свободная планировка апартаментов!

Скидка по акции с 8 февраля (и всю неделю Дня влюблённых!) до 260 руб. за м2!

Также есть возможность воспользоваться выгодными кредитными предложениями банков. Взгляните в счастливые лица любимых, которые недавно стали нашими новосёлами! Сегодня у вас есть шанс увидеть это счастье в глазах вашей возлюбленной, невесты или супруги.

Преподнесите своей «второй половинке» по-настоящему незабываемый презент — престижные апартаменты в одной из уже готовых респектабельных новостроек уникального многофункционального комплекса Minsk World!

Minsk World. Мир в подарок любимым!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361