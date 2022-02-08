Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кровля цеха обрушилась в Белыничском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"7 февраля в 9.05 спасателям поступило сообщение об обрушении кровли на площади 240 кв.м здания линии по производству оцилиндрованных изделий ГЛХУ "Белыничский лесхоз" в деревне Ослевка Белыничского района Могилевской области", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет.

В результате обрушения повреждена линия по производству продукции, производственный процесс остановлен. Причина обрушения устанавливается.-0-