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Кровля цеха обрушилась в Белыничском районе

08.02.2022 11:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кровля цеха обрушилась в Белыничском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"7 февраля в 9.05 спасателям поступило сообщение об обрушении кровли на площади 240 кв.м здания линии по производству оцилиндрованных изделий ГЛХУ "Белыничский лесхоз" в деревне Ослевка Белыничского района Могилевской области", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет.

В результате обрушения повреждена линия по производству продукции, производственный процесс остановлен. Причина обрушения устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате обрушения повреждена линия по производству продукции, производственный процесс остановлен. Причина обрушения устанавливается.
 
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