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Водитель такси спровоцировал ДТП в Бресте

08.02.2022 12:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль такси попал в ДТП в Бресте, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня около 9.30 на перекрестке ул.Васнецова и ул.Московской. По предварительной информации, 50-летний водитель такси "Лада" при повороте на ул.Московскую не уступил дорогу встречной "Мазде" под управлением 38-летнего брестчанина, который ехал прямо.

После ДТП таксиста доставили в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья. Пассажиров в салоне такси не было. ГАИ проводит проверку.

В Госавтоинспекции напоминают водителям правило дорожного движения: при повороте налево или развороте необходимо уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В Госавтоинспекции напоминают водителям правило дорожного движения: при повороте налево или развороте необходимо уступить дорогу встречным транспортным...
 
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