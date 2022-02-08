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Белорусская столица вошла в десятку городов мира, где выгоднее всего пойти на свидание
Источник материала: Myfin
Всего в рейтинг вошли 56 городов планеты. Чтобы сопоставить стоимость романтической встречи в разных уголках мира, исследователи посчитали цены стандартного свидания для двоих, которое включает ужин в ресторане, поход в кино и бутылку вина.
Самым дорогим городом для влюбленных, если судить по результатам исследования, оказался швейцарский Цюрих: за романтический вечер в нем придется потратить 226 $. А самой дорогой столицей стал идущий в рейтинге следом Осло – норвежской паре свидание там обойдется в 194 $. В целом рейтинг подтвердил расхожее мнение о высокой стоимости жизни в Скандинавии: в пятерку самых дорогих также вошли Хельсинки (184 $) и Копенгаген (171 $). Одним из лидеров по стоимости свидания стал также Нью-Йорк (175 $).
А вот дешевле всего романтическая встреча обойдется в Стамбуле – всего 44 $. Следом с 48 $ идет колумбийская Богота, а дальше – Буэнос-Айрес (53 $), Белград (54 $) и столица Перу – Лима (55 $).Минск расположился на 9 строчке среди самых дешевых городов для влюбленных: средняя цена стандартного свидания в белорусской столице – 58 $. Среди городов в странах-соседках Беларуси выгоднее всего для кошелька пойти на свидание в Киеве (56 $ – 7 место). В Варшаве романтическая встреча обойдется в 71 $ (18 место). Москва расположилась с 85 $ на 25-м месте, а в Вильнюсе и Риге свидание будет стоить 89 $ (26-27 места).
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