Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

Всего в рейтинг вошли 56 городов планеты. Чтобы сопоставить стоимость романтической встречи в разных уголках мира, исследователи посчитали цены стандартного свидания для двоих, которое включает ужин в ресторане, поход в кино и бутылку вина.

Самым дорогим городом для влюбленных, если судить по результатам исследования, оказался швейцарский Цюрих: за романтический вечер в нем придется потратить 226 $. А самой дорогой столицей стал идущий в рейтинге следом Осло – норвежской паре свидание там обойдется в 194 $. В целом рейтинг подтвердил расхожее мнение о высокой стоимости жизни в Скандинавии: в пятерку самых дорогих также вошли Хельсинки (184 $) и Копенгаген (171 $). Одним из лидеров по стоимости свидания стал также Нью-Йорк (175 $).

А вот дешевле всего романтическая встреча обойдется в Стамбуле – всего 44 $. Следом с 48 $ идет колумбийская Богота, а дальше – Буэнос-Айрес (53 $), Белград (54 $) и столица Перу – Лима (55 $).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская столица вошла в десятку городов мира, где выгоднее всего пойти на свидание В преддверии Дня всех влюбленных (14 февраля) аналитики Picodi составили рейтинг городов по стоимости свиданий. На каком месте среди них оказалась и белорусская...