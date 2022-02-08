Завершено расследование дела о ДТП с 4 погибшими на МКАД в сентябре 2021 года

Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела о резонансном дорожно-транспортном происшествии, случившемся на внутренней стороне МКАД между Игуменским трактом и улицей Кижеватова, в котором погибли 4 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

По данным следствия, днем 26 сентября 2021 года 49-летний мужчина, управляя автопоездом MAN, допустил столкновение с автомобилем Citroen, который после этого врезался в еще один впереди стоящий автомобиль. В результате удара Citroen загорелся. Водитель и трое пассажиров указанного автомобиля получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Установлено, что незадолго до произошедшего вблизи 19-го км МКАД из-за возникшей неисправности ходовой части произвел вынужденную остановку автомобиль Mercedes, за которым остановились Honda и Citroen, так как у них отсутствовала возможность перестроения в другую полосу движения. Водитель автопоезда, двигавшийся в этой же полосе, не предпринял своевременных мер по снижению скорости при обнаружении препятствия в виде автомобилей и допустил столкновение.

Обвиняемый в ходе допроса рассказал, что видел впереди стоящий автомобиль, однако был уверен, что успеет перестроиться, но из-за потока автомобилей не смог совершить маневр, в связи с чем поздно предпринял экстренную попытку торможения и врезался в легковушки.

При изучении личности водителя автопоезда установлено, что ранее мужчина не был судим, однако 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Стоит отметить, что при проведении первоначальных следственных действий из-за сильных повреждений личности погибших установлены не были. В связи с чем назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ, что позволило установить, что водитель легкового автомобиля 38-летняя жительница столицы, и трое пассажиров: 41-летний мужчина и две женщины (67 и 30 лет).

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен. Допрошены обвиняемый и свидетели. К материалам уголовного дела приобщены видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства происшествия, изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертиз.

Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-