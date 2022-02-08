Минлесхоз предлагает внести изменения в правила по реализации древесины населению

Источник материала: ОНТ

Чтобы избежать лишней волокиты и обеспечить спрос граждан. Министерство лесного хозяйства предлагает внести изменения в правила по реализации древесины.

Новшества позволят значительно упросить порядок реализации деловой древесины и дров для населения. Срок рассмотрения заявок намерены сократить, а также установить четкий перечень документов, на основании которых будут выдавать лесоматериалы.

Что касается юридических лиц, изменения коснутся выделения древесины из фонда облисполкома. Заявки предлагается рассматриваться не полтора года, как в действующем законодательстве, а до 3-4 месяцев.

Общественные обсуждения проекта указа по корректировке правил реализации древесины продолжатся до 14 февраля.

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