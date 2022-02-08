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Билли Айлиш прервала свой концерт, чтобы помочь поклоннице, которой стало плохо в давке
Источник материала: ОНТ
Американская певица Билли Айлиш прервала свой концерт в Атланте, чтобы помочь находившейся в толпе поклоннице. Об этом
Инцидент случился на середине шоу. Айлиш заметила, что одной из девушек трудно дышать в давке. Билли обратилась к фанатке со сцены. Певица попросила сотрудников службы безопасности найти ингалятор и передать его поклоннице.
Билли Айлиш призвала посетителей концерта отойти подальше от сцены и глубоко подышать. Исполнительница продолжила свое выступление, когда убедилась, что все чувствуют себя хорошо.
Фото: instagram.com/billieeilish
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Американская певица Билли Айлиш прервала свой концерт в Атланте, чтобы помочь находившейся в толпе поклоннице. Об этом информирует TMZ. Инцидент случился на...
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