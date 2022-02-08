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Билли Айлиш прервала свой концерт, чтобы помочь поклоннице, которой стало плохо в давке

08.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Билли Айлиш прервала свой концерт, чтобы помочь поклоннице, которой стало плохо в давке

Американская певица Билли Айлиш прервала свой концерт в Атланте, чтобы помочь находившейся в толпе поклоннице. Об этом информирует TMZ.

Инцидент случился на середине шоу. Айлиш заметила, что одной из девушек трудно дышать в давке. Билли обратилась к фанатке со сцены. Певица попросила сотрудников службы безопасности найти ингалятор и передать его поклоннице.

Билли Айлиш призвала посетителей концерта отойти подальше от сцены и глубоко подышать. Исполнительница продолжила свое выступление, когда убедилась, что все чувствуют себя хорошо.

Фото: instagram.com/billieeilish

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Американская певица Билли Айлиш прервала свой концерт в Атланте, чтобы помочь находившейся в толпе поклоннице. Об этом информирует TMZ. Инцидент случился на...
 
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