Билли Айлиш прервала свой концерт, чтобы помочь поклоннице, которой стало плохо в давке

Источник материала: ОНТ

Американская певица Билли Айлиш прервала свой концерт в Атланте, чтобы помочь находившейся в толпе поклоннице. Об этом информирует TMZ.

Инцидент случился на середине шоу. Айлиш заметила, что одной из девушек трудно дышать в давке. Билли обратилась к фанатке со сцены. Певица попросила сотрудников службы безопасности найти ингалятор и передать его поклоннице.

Билли Айлиш призвала посетителей концерта отойти подальше от сцены и глубоко подышать. Исполнительница продолжила свое выступление, когда убедилась, что все чувствуют себя хорошо.

Фото: instagram.com/billieeilish

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