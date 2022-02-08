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На каких выставках Беларусь представит себя в 2022-м году?
Источник материала: ОНТ
Всемирная выставка «ЭКСПО» в Дубае проходит с 1 октября прошлого года по 31 марта нынешнего. Это самый масштабный показ достижений в области инноваций и технологий. Более 200 стран-участниц, около 300 павильонов и почти 30 миллионов посетителей.
Беларусь тоже стала частью этого невероятного события. Она представила собственную экспозицию с названием «Лес технологий будущего». И это не случайно. Его идея в том, чтобы познакомить посетителей с Беларусью как со страной с богатыми природными ресурсами: лесами, реками, озерами, а также с высоким уровнем развития человеческого потенциала. Кроме того, в 2022 году будет немало событий, где мы также сможем заявить о себе.
Кроме этого, с 2019 года Беларусь презентует свои изделия на Китайской международной выставке импорта. Здесь различные предприятия представляют товары пищевой промышленности и информационных технологий. Также министерства, медицинские учреждения и университеты демонстрируют продукцию и услуги, которые могут быть востребованы среди китайских потребителей.
Также одним из успешных белорусско-китайских проектов остается индустриальный парк «Великий камень». Сейчас для обеспечения эффективной работы делается акцент на применение технологии 5G, искусственного интеллекта и не только.
Вообще, подобные выставки – самый эффективный способ продвижения товаров и популяризации бренда, особенно за рубежом. Ведь они позволяют встретиться представителям бизнес-сообщества и заключить важные сделки, которые также могут помочь странам выйти на новый международный уровень.
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Всемирная выставка «ЭКСПО» в Дубае проходит с 1 октября прошлого года по 31 марта нынешнего. Это самый масштабный показ достижений в области инноваций и технологий....
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