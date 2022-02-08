На каких выставках Беларусь представит себя в 2022-м году?

Источник материала: ОНТ

Всемирная выставка «ЭКСПО» в Дубае проходит с 1 октября прошлого года по 31 марта нынешнего. Это самый масштабный показ достижений в области инноваций и технологий. Более 200 стран-участниц, около 300 павильонов и почти 30 миллионов посетителей.

Беларусь тоже стала частью этого невероятного события. Она представила собственную экспозицию с названием «Лес технологий будущего». И это не случайно. Его идея в том, чтобы познакомить посетителей с Беларусью как со страной с богатыми природными ресурсами: лесами, реками, озерами, а также с высоким уровнем развития человеческого потенциала. Кроме того, в 2022 году будет немало событий, где мы также сможем заявить о себе.

Евгений Введенский, директор выставочного предприятия: «Запланировано в этом году больше 30 мероприятий за рубежом, в том числе национальные экспозиции во Вьетнаме, в Зимбабве, в Кении, в Катаре, в Монголии, в КНР и в других дальних странах. И в том числе ряд выставок в странах СНГ. Это наша дружественное государство, где мы ежегодно представляем самые лучшие, самые интересные наши новинки. Это Азербайджан, Казахстан, Армения, Грузия и другие страны».

Кроме этого, с 2019 года Беларусь презентует свои изделия на Китайской международной выставке импорта. Здесь различные предприятия представляют товары пищевой промышленности и информационных технологий. Также министерства, медицинские учреждения и университеты демонстрируют продукцию и услуги, которые могут быть востребованы среди китайских потребителей.

Евгений Введенский, директор выставочного предприятия: «Объем заключенных контрактов на этой выставке настолько велик, это многомиллиардный контракты. Беларусь максимально представит там наши лучшие разработки: продукты питания, научные разработки, мебельная продукция и многое-многое другое. Что и будет сделано в ноябре этого года».

Также одним из успешных белорусско-китайских проектов остается индустриальный парк «Великий камень». Сейчас для обеспечения эффективной работы делается акцент на применение технологии 5G, искусственного интеллекта и не только.

Игорь Комаровский, председатель постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей национального собрания Беларуси: «Очень важен для нас рынок Китая. Нашего еще одного внешнеторгового партнера. Как рынок нашей продукции, так и совместное производство в белорусском-китайском индустриальном парке «Великий камень». Увеличение количество резидентов там. И, безусловно, разработка и производство высокотехнологичных видов продукций экспорт ориентированных, с одной стороны. А с другой – немаловажную роль играет еще и импортозамещающая продукция».

Вообще, подобные выставки – самый эффективный способ продвижения товаров и популяризации бренда, особенно за рубежом. Ведь они позволяют встретиться представителям бизнес-сообщества и заключить важные сделки, которые также могут помочь странам выйти на новый международный уровень.

Подписывайтесь на нас в Telegram