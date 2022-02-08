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В Гомеле мужчина вышел покурить на лестничную площадку и сгорел

08.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомеле мужчина вышел покурить на лестничную площадку и сгорелГомеле мужчина вышел покурить на лестничную площадку и сгорел" class="one-news__figure-img">

В Гомеле мужчина 1964-го года рождения вышел покурить на лестничную площадку. Спустя время в подъезде обнаружили его обгоревшее тело, сообщает МЧС.

Инцидент произошел 8 февраля около трех ночи. В Гомеле по ул. 3-й Авиационной жильцы сообщили о задымлении в подъезде. Когда спасатели прибыли на место, нашли на площадке обгоревшее тело мужчины.

Как оказалось, мужчина был в гостях и вышел покурить. По предварительной информации, из-за неосторожного обращения с огнем, на пострадавшем загорелась одежда.

В каком состоянии находился мужчина, не сообщается. Устанавливаются детали происшествия.

Фото: МЧС

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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле мужчина 1964-го года рождения вышел покурить на лестничную площадку. Спустя время в подъезде обнаружили его обгоревшее тело, сообщает МЧС. Инцидент...
 
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