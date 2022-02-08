Более 200 млн долларов потерял малый и средний бизнес Казахстана из-за беспорядков

Источник материала: ОНТ

Ущерб бизнеса из-за массовых беспорядков в Казахстане только по предварительным расчетам превысил более 200 миллионов долларов.

Потери, в первую очередь понесли представители малого и среднего бизнеса. Разграбленные магазины, разбитые витрины – это то, что осталось от действия мародеров. Всего в январских беспорядках пострадало более 350 объектов.

Акции вандализма и грабежа зафиксированы в восьми регионах страны. На восстановление некоторых магазинов, объектов торговли могут уйти месяцы. Перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики, а также снижению уровня инфляции.

Что касается итогов прошлого года, то в правительстве заявили, что экономика вышла в плюс – выросла на 4%.

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