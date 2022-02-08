|
Более 200 млн долларов потерял малый и средний бизнес Казахстана из-за беспорядков
Источник материала: ОНТ
Ущерб бизнеса из-за массовых беспорядков в Казахстане только по предварительным расчетам превысил более 200 миллионов долларов.
Потери, в первую очередь понесли представители малого и среднего бизнеса. Разграбленные магазины, разбитые витрины – это то, что осталось от действия мародеров. Всего в январских беспорядках пострадало более 350 объектов.
Акции вандализма и грабежа зафиксированы в восьми регионах страны. На восстановление некоторых магазинов, объектов торговли могут уйти месяцы. Перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики, а также снижению уровня инфляции.
Что касается итогов прошлого года, то в правительстве заявили, что экономика вышла в плюс – выросла на 4%.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ущерб бизнеса из-за массовых беспорядков в Казахстане только по предварительным расчетам превысил более 200 миллионов долларов. Потери, в первую очередь понесли...
|
Архив (Разное)