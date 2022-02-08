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Лучше не надевайте это в офис! Три модных совета, которые избавят вас от провала на работе

08.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лучше не надевайте это в офис! Три модных совета, которые избавят вас от провала на работе

Бизнес – одна из сфер, где на 100% работает утверждение, что встречают по одежке. И хоть провожать будут по уму, но не помешает произвести приятное впечатление с самого начала. Сегодня расскажем про тренды, которые лучше обходить стороной, если вы не в кругу своих.

Слишком объемные фасоны созданы для того, чтобы добавлять драматичности. Но они могут давать и комический эффект. Поэтому с такими вещами нужно быть осторожнее.



Такие наряды не только некомфортно носить, но и выглядят они достаточно странно. Да еще и могут прибавить пару лишних кило. Вердикт – лучше избегать таких экспериментов.  

Слишком странные аксессуары могут сделать ваш образ нелепым и безвкусным. Для творческой съемки-вполне, а в повседневной жизни лучше не рисковать



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Бизнес – одна из сфер, где на 100% работает утверждение, что встречают по одежке. И хоть провожать будут по уму, но не помешает произвести приятное впечатление с...
 
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