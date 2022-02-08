Путин и Макрон обсудили ситуацию с Украиной и безопасность в Европе

Источник материала: ОНТ

Найти общие позиции, чтобы разрядить обстановку. Накануне в Кремле завершились пятичасовые переговоры президентов России и Франции.

Париж признал наличие обеспокоенности со стороны Москвы по вопросам безопасности и выступил за скорейший поиск компромиссов ради в этой сфере. Значительную часть обсуждения была посвящена Украине.

Путин при этом напомнил, что вступление Украины в НАТО может серьезно дестабилизировать обстановку. А в возможном военном конфликте победителей не будет.

По словам Макрона, у лидеров есть воля для совместной работы для гарантий стабильности и безопасности в Европе. В ближайшее время предстоит найти общие позиции, чтобы разрядить обстановку.

Сегодня президент Франции проведет переговоры в Киеве с Владимиром Зеленским.

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