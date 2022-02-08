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Лукашенко: более $6 млрд потрачено на неудавшуюся попытку переворота в Беларуси

08.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: более млрд потрачено на неудавшуюся попытку переворота в Беларуси

На неудавшуюся попытку государственного переворота в нашей стране было потрачено свыше $6 млрд. Об этом 8 февраля на заседании Совета безопасности Беларуси заявил Президент Александр Лукашенко. Слова Главы государства передает БЕЛТА.

По мнению Александра Лукашенко, люди, которые не отработали эти деньги, будут пытаться снова будоражить белорусов.

Фото: БЕЛТА

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На неудавшуюся попытку государственного переворота в нашей стране было потрачено свыше $6 млрд. Об этом 8 февраля на заседании Совета безопасности Беларуси заявил...
 
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