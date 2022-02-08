Лукашенко: более $6 млрд потрачено на неудавшуюся попытку переворота в Беларуси

Источник материала: ОНТ

На неудавшуюся попытку государственного переворота в нашей стране было потрачено свыше $6 млрд. Об этом 8 февраля на заседании Совета безопасности Беларуси заявил Президент Александр Лукашенко. Слова Главы государства передает БЕЛТА.

По мнению Александра Лукашенко, люди, которые не отработали эти деньги, будут пытаться снова будоражить белорусов.

Фото: БЕЛТА

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