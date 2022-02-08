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Лукашенко: более $6 млрд потрачено на неудавшуюся попытку переворота в Беларуси
Источник материала: ОНТ
На неудавшуюся попытку государственного переворота в нашей стране было потрачено свыше $6 млрд. Об этом 8 февраля на заседании Совета безопасности Беларуси заявил Президент Александр Лукашенко. Слова Главы государства
По мнению Александра Лукашенко, люди, которые не отработали эти деньги, будут пытаться снова будоражить белорусов.
Фото: БЕЛТА
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На неудавшуюся попытку государственного переворота в нашей стране было потрачено свыше $6 млрд. Об этом 8 февраля на заседании Совета безопасности Беларуси заявил...
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