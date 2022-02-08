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Лукашенко о вбросах перед референдумом: Меня уже отмолотили. Уже, наверное, живого места не осталось
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси во время совещания с Совбезом прокомментировал информационные вбросы и фейки перед референдумом по Конституции,
Александр Лукашенко посоветовал меньше обращать внимание на это.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о вбросах перед референдумом: Меня уже отмолотили. Уже, наверное, живого места не осталось
Президент Беларуси во время совещания с Совбезом прокомментировал информационные вбросы и фейки перед референдумом по Конституции, передает БЕЛТА. Александр...
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