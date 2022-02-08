﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко о вбросах перед референдумом: Меня уже отмолотили. Уже, наверное, живого места не осталось

08.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко о вбросах перед референдумом: Меня уже отмолотили. Уже, наверное, живого места не осталось

Президент Беларуси во время совещания с Совбезом прокомментировал информационные вбросы и фейки перед референдумом по Конституции, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко посоветовал меньше обращать внимание на это.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси во время совещания с Совбезом прокомментировал информационные вбросы и фейки перед референдумом по Конституции, передает БЕЛТА. Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мозыре легковушка врезалась в дерево: два человека в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by