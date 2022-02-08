Завершилось формирование участковых комиссий для проведения Референдума

Источник материала: ОНТ

Главное политическое событие года уже близко. Завершилось формирование участковых комиссий для проведения республиканского референдума по изменениям и дополнения Конституции.

В них вошли более 58 тысяч кандидатов. Больше половины выдвинули общественные объединения, треть – граждане. Также интерес проявили трудовые коллективы и политические партии.

Больше всего членов комиссий выдвигалось от профсоюзов – почти 9,5 тысяч человек. Продолжает формирование пула наблюдателей. Аккредитовано более 17,5 тысяч национальных, а также 31 международный наблюдатель.

Основной день голосования по изменениям и дополнениям в Конституцию – 27 февраля. Проголосовать досрочно можно с 22-го. В случае принятия народом, изменения в Основной закон вступят в силу через десять дней после официального опубликования.

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