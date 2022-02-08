Итоговый проект Конституции и безопасность во время Референдума обсуждают во Дворце Независимости

Источник материала: ОНТ

Предстоящий выбор белорусского народа на Референдуме по Конституции уже не нравится Западу. Александр Лукашенко констатировал это сегодня на заседание Совета Безопасности во Дворце Независимости.

Подготовка к этому важнейшему политическом событию стала основной темой. Президент напомнил, что западные страны традиционно предвзято воспринимают все подобные политические кампании в Беларуси ещё до их проведения – Референдум нынешнего года исключением не станет. Однако, так или иначе, решение по Конституции будет принимать исключительно белорусский народ. И до людей важно донести правдивую информацию, особенно сейчас, когда оппоненты власти раскручивают очередные нелепые фейки.

Речь также шла про обеспечение безопасности для участников участковых комиссий на Референдуме. Президент заверил, что государство сможет защитить каждого – в этом нет сомнений. Также сегодня во Дворце Независимости обсудили возможность ведения «заочных» производств по уголовным делам в отношении «беглых».

Подобные подходы, подчеркнул Александр Лукашенко, давно практикуют во многих, в том числе европейских странах.

Подписывайтесь на нас в Telegram