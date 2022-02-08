Лукашенко прокомментировал направление белорусских военных в Сирию

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Совбеза прокомментировал тему направления белорусских военных в Сирию, передае т БЕЛТА.

По словам Главы государства, это очередной фейк, и никого туда не направляли.

При этом Президент отметил, что с правительством Сирии велась речь о медицинской помощи со стороны Беларуси.

Фото: БЕЛТА

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