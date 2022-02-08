﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко прокомментировал направление белорусских военных в Сирию

08.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко прокомментировал направление белорусских военных в Сирию

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Совбеза прокомментировал тему направления белорусских военных в Сирию, передает БЕЛТА.

По словам Главы государства, это очередной фейк, и никого туда не направляли.

При этом Президент отметил, что с правительством Сирии велась речь о медицинской помощи со стороны Беларуси.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Совбеза прокомментировал тему направления белорусских военных в Сирию, передает БЕЛТА. По словам Главы...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мозыре легковушка врезалась в дерево: два человека в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by