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Лукашенко прокомментировал направление белорусских военных в Сирию
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Совбеза прокомментировал тему направления белорусских военных в Сирию,
По словам Главы государства, это очередной фейк, и никого туда не направляли.
При этом Президент отметил, что с правительством Сирии велась речь о медицинской помощи со стороны Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заседания Совбеза прокомментировал тему направления белорусских военных в Сирию, передает БЕЛТА. По словам Главы...
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