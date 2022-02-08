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В Мозыре легковушка врезалась в дерево: два человека в больнице

08.02.2022 12:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре автомобиль врезался в дерево - в аварии пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Примерно в полночь 7 февраля 29-летний водитель "Мерседеса" двигался по ул.Нефтестроителей райцентра, выскочил на полосу встречного движения, после этого, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в придорожное дерево.

В ДТП водитель и пассажир, 27-летняя девушка, получили травмы, пострадавших госпитализировали.

Сотрудники ГАИ призвали всех водителей быть максимально бдительными и осторожными за рулем. При выборе скорости госавтоинспекторы рекомендуют ориентироваться в первую очередь на погодные условия и состояние дорожного покрытия, а также учитывать время суток, технические возможности транспорта. "Откажитесь от резких и необдуманных маневров, которые могут привести к заносу автомобиля", - заключили в УГАИ.-0-

В Мозыре легковушка врезалась в дерево: два человека в больнице
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

 
Теги: Гомель
 
 
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29-летний водитель "Мерседеса" двигался по ул.Нефтестроителей райцентра, выскочил на полосу встречного движения, после этого, по предварительной информации, не...
 
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