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В Березе таксиста подозревают в серии преступлений

08.02.2022 13:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе за серию преступлений задержали 23-летнего таксиста. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

По данным РОВД, молодой человек причастен к 29 злодеяниям. "С 2020 года задержанный повредил несколько государственных флагов, украл 16 уличных камер видеонаблюдения, разрисовал остановки общественного транспорта, фасады зданий госучреждений и дома, где живут милиционеры. Из рук хулигана в жилые строения также летели пакеты с краской и моторным маслом. Кроме того, подозреваемый неоднократно воровал оставленное без присмотра имущество", - рассказали в МВД.

По словам парня, такие поступки он совершал, будучи пьяным.

В отношении фигуранта возбудили уголовные дела по фактам краж, умышленного повреждения чужого имущества, надругательства над госсимволами, осквернения сооружений и порчи имущества.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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По словам парня, такие поступки он совершал, будучи пьяным.
 
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