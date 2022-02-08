Источник материала: Myfin

Курсы валют на 8 февраля: курс доллара – 2.5712, курс евро – 2.9314, российский рубль – 3.4155" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/02/1644316382390188.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.003 рубля до 2.5712, что составило 0.12%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0298 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0042 (0.14%), на 8 февраля 2022 курс составил 2.9314. По итогам месяца евро уменьшился на 0.007 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.021 рублей (0.62%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0283 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 42 656 700 20 463 800 27 493 100

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.52 – 2.569 рублей, курс продажи доллара 2.574 – 2.615. Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.931 рублей, купить – 2.936 – 2.988.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =75.5 (стоимость 1 доллара равна 75.5 российских рублей),

=75.5 (стоимость 1 доллара равна 75.5 российских рублей), EUR/USD =1.142 (1 евро стоит 1.142 доллар),

=1.142 (1 евро стоит 1.142 доллар), EUR/RUB =86.2 (86.2 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.