Курсы валют на 8 февраля: курс доллара 2.5712, курс евро 2.9314, российский рубль 3.4155

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.003 рубля до 2.5712,
что составило 0.12%.
Всего за месяц доллар ослаб на 0.0298 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0042 (0.14%), на 8 февраля 2022 курс составил 2.9314. По итогам месяца
евро уменьшился на 0.007 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ростом на 0.021 рублей (0.62%). За месяц средневзвешенный курс
рубля увеличился всего на 0.0283 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
42 656 700
20 463 800
27 493 100
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.52 – 2.569 рублей, курс продажи доллара 2.574 – 2.615.
Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.931 рублей, купить – 2.936 – 2.988.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=75.5 (стоимость 1 доллара равна 75.5 российских рублей),