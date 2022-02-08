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Ограничен доступ к двум сайтам, публикующим призывы к срыву референдума

08.02.2022 14:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничен доступ к двум сайтам, публикующим призывы к срыву референдума. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

"По постановлениям прокурора Витебской области, ограничен доступ к интернет-сайтам zubr.media и xx2022.org. Установлено, что на этих ресурсах размещались недостоверные сведения о запланированном в феврале 2022 года в Республике Беларусь референдуме, призывы к порче бюллетеней во время голосования. Материалы мотивировали граждан Республики Беларусь к противоправному поведению, дискредитировали органы государственной власти и в целом Республику Беларусь", - отметили в прокуратуре.

В настоящее время доступ к данным сайтам на территории Республики Беларусь ограничен.

В соответствии с подп.1.3 п.1 ст.38 закона Беларуси от 17 июля 2008 года "О средствах массовой информации" в СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, способной нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По постановлениям прокурора Витебской области, ограничен доступ к интернет-сайтам zubr.media и xx2022.org.
 
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