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Белорусская коллегия адвокатов создала бесплатное мобильное приложение для смартфонов

08.02.2022 14:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА) создала бесплатное мобильное приложение "Адвокаты Беларуси" для смартфонов на операционной системе Android. Оно уже доступно для скачивания в магазине приложений Gоogle Play, сообщили БЕЛТА в БРКА.

Приложение поможет сделать юридическую помощь максимально доступной для пользователей, упросить процесс поиска и общения с адвокатом. Оно будет полезным как для отдельных граждан, так и для субъектов хозяйствования.

Любой пользователь, как на территории нашей страны, так и за ее пределами, сможет найти в Беларуси адвоката конкретно по своему запросу: по специализации, по месту своего нахождения, со знанием определенного иностранного языка, адвоката-медиатора и т.д. Также пользователь сможет позвонить выбранному адвокату непосредственно из приложения, связаться с ним через мессенджер, проложить маршрут к юридической консультации и многое другое.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Приложение поможет сделать юридическую помощь максимально доступной для пользователей, упросить процесс поиска и общения с адвокатом. Оно будет полезным как для...
 
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